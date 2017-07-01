Через зливу на Калинці довелось помпами відкачувати воду

Зливова мережа не змогла впоратися з великими потоками опадів, тому працівники підприємства просто під час дощу пожежними помпами відкачували воду у стоки з 6, 8 та частково 2 секторів.Через негоду не пощастило автомобілістам: машини, які залишили нижче вулиці Калинівської, опинилися у водяному полоні.Автівки відбуксирували на не підтоплену дорогу. А транспорт тимчасово пустили в об’їзд.Із надзвичайною ситуацією вдалося впоратися силами спецслужби ринку і швидко відкачати воду. Відразу після завершення зливи уся територія ринку була впорядкована. Про це інформує адміністрація ринку Калинівський.