У Чернівцях поліцейські перевіряють місця стихійної торгівлі

Патрульна поліція Чернівців спільно з Інспекцією із благоустрою при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради розпочали спільні профілактичні заходи стосовно стихійної торгівлі.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції міста.Зокрема, з 24 липня розпочалися відпрацювання місць стихійної торгівлі, профілактичні бесіди з громадянами, спрямовані на недопущення продажу товарів на стихійних ринках.Особливу увагу патрульні поліцейські та працівники Інспекції приділяють роз’яснювальній роботі щодо відповідальності за торгівлю в неустановлених місцях.Поліція нагадує, що згідно ст.160 КУпАП ( торгівля з рук у невстановлених місцях) передбачена відповідальність за торгівлю в містах з рук на вулицях,площах, у дворах, під’їздах , скверах та інших невстановлених місцях – штраф від одного до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без неї.Джерело: strichka.com