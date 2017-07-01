Україна припинила електропостачання окупованому Донбасу

Фото: dt.uaЗ опівночі 26 липня припинено перетоки електричної енергії з тимчасово неконтрольованими районами Донецької області.Про це повідомив т.в.о. директора «Укренерго» Всеволод Ковальчук у Facebook пише "ЗІК".«Територія ОРДЛО наразі не споживає електроенергію, вироблену електростанціями на контрольованій частині України», – повідомив Ковальчук.За його словами, потреби окупованих територій в енергії покриваються за рахунок Старобєшевської та Зуївської ТЕС, іншими виробниками на НКТ, а також поставками з Російської Федерації, що відбуваються по лініях, які виключені з переліку міждержавних.«Перетоки по них не обраховуються в загальному сальдо «Україна–Росія–Білорусь», – написав Ковальчук.