США закупить для України снайперське спорядження

Відповідно до тексту контракту, в цілому йдеться про 630 предметів снайперського спорядженняСША збираються здійснити закупівлю військового обладнання, яке планується відправити в Україну. Про це йдеться у контракті від держдепу США, розміщеному на сайті компанії GovTribe, що надає доступ до федеральних контрактних можливостей.Як зазначається, йдеться про контрактну можливість в регіональному відділі підтримки закупівель США у Франкфурті.Вказано, що оголошено про закупівлю коліматорних прицілів типу EOTech XPS3 або анологічних, тактичних ліхтариків для автоматів типу SureFire M952 V-BK, оптичних прицілів типу Leupold Mark 6 M5C2, дальномірів типу Bushnell Elite 1 Mile CONX.Також у тендері вказані портативні метеостанції типу Kestrel Elite 5700 з прикладною програмою балістики, тактичні підзорні труби типу Leupold Mark 4, армійські рюкзаки, кейси для зброї, тактичні біноклі типу Steiner 10X28 (T1028), набори для тактичного маскування з костюмами та інше снайперське спорядження.Відповідно до тексту контракту, в цілому йдеться про 630 предметів снайперського спорядження. Сума для закупок не вказується.Як зазначається у документі, обладнання має бути лише новим, не з «сірого» ринку і не відремонтованим. Обладнання має бути в оригінальній упаковці, ніколи не використовуватися і не змінюватися якимось чином, сказано у документі.«Всі цінові пропозиції повинні передбачати доставку за допомогою авіаперевезення до Києва, Україна. Жодна часткова поставка не допускається, якщо інше не обговорено з представником замовника на момент присудження контракту», - сказано в тексті тендеру.Як зазначається, повна адреса для доставки у Києві «буде надана під час замовлення».Джерело: http://glavcom.ua