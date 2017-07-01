У Чернівцях ліквідували два підпільних казино

Працівники управління захисту економіки в Чернівецькій області Нацполіції виявили та ліквідували дві нелегальні гральні установи у місті Чернівці.
Про це повідомила прес-служба управління.
Один з таких закладів був розташований біля дитячого майданчика. Приміщення всіляко приховували від сторонніх відвідувачів: вивіски не було, натомість була камера відеоспостереження. Доступ до закладу мали тільки перевірені клієнти та запускалися за телефонним дзвінком.
Інша гральна установа розташовувалася на одній з центральних площ міста та була замаскована під заклад із розповсюдження державної лотереї. Оперативники відвідали гральні заклади у розпал гри.
З ігрових закладів вилучено обладнання, яке забезпечувало його діяльність, а саме: 12 системних блоків персональних комп’ютерів, чорнові записи та інші речові докази підпільної діяльності на суму близько 40 тис. грн.