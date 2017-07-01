Саакашвілі пояснив, що буде робити без українського громадянства

У разі позбавлення лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі українського громадянства, той залишиться в Києві. Про це Саакашвілі заявив в інтерв'ю "Новому времени", яке було записано напередодні появи інформації про позбавлення його громадянства України, передають Патріоти України.За словами політика, він нічого не буде робити у випадку втрати громадянства."Буду сидіти тут, у Києві, жодних проблем. Буду сидіти в Києві без громадянства. Буду просто ходити Майданом. Я живу тут неподалік", – пояснив він.Саакашвілі також повідомив, що восени планує з'їжджати з квартири, яку він винаймає на одній із вулиць, що виходять до Майдану."Подивимося, може щось маленьке тут куплю. Нам удалося продати одну з квартир в Грузії", – розповів він.