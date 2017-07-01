Хто стоїть за позбавленням Саакашвілі громадянства

За час свого перебування в Україні Міхеїл Саакашвілі нажив тут собі немало ворогів, тому на рішення щодо позбавлення його громадянства міг вплинути, окрім президентського БПП, ще й "Народний фронт".
Зокрема, так вважає голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, пише "Інтерфакс-Україна".
"Для Арсенія Яценюка Міхеїл Саакашвілі давно є смертельним ворогом, а останнім часом у "Народному фронті" не приховують люті та обурення щодо грузинів в українських правоохоронних органах, особливо першого заступника директора НАБУ Углаву (Гізо Углава), – підкреслив експерт.
Крім того, він зауважив, що справи щодо депутатів з цієї фракції Миколи Мартиненка, Максима Полякова, Євгенія Дейдея могли викликати новий сплеск негативного ставлення до представників "грузинської команди", відтак у політсилі могли вимагати в президента ухвалити таке рішення.Нагадаємо, першим про позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства повідомив нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук. До слова, запит щодо українського громадянства Саакашвілі написав його однопартієць Андрій Лозовий.
Згодом, у Міграційній службі підтвердили інформацію щодо позбавлення Саакашвілі громадянства. Крім того, на сайті відомства вже висить повідомлення: "Президентом України видано указ про втрату громадянства України". У тексті зазначається, що мова йде про Міхеїла Саакашвілі.