Хто стоїть за позбавленням Саакашвілі громадянства

За час свого перебування в Україні Міхеїл Саакашвілі нажив тут собі немало ворогів, тому на рішення щодо позбавлення його громадянства міг вплинути, окрім президентського БПП, ще й "Народний фронт".Зокрема, так вважає голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, пише "Інтерфакс-Україна"."Для Арсенія Яценюка Міхеїл Саакашвілі давно є смертельним ворогом, а останнім часом у "Народному фронті" не приховують люті та обурення щодо грузинів в українських правоохоронних органах, особливо першого заступника директора НАБУ Углаву (Гізо Углава), – підкреслив експерт.Крім того, він зауважив, що справи щодо депутатів з цієї фракції Миколи Мартиненка, Максима Полякова, Євгенія Дейдея могли викликати новий сплеск негативного ставлення до представників "грузинської команди", відтак у політсилі могли вимагати в президента ухвалити таке рішення.