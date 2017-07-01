Хто стоїть за позбавленням Саакашвілі громадянства

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10:42
27 липня

За добу на Буковині скоєно 11 крадіжок, 2 шахрайства, 3 злочини з наркотиками та 1 ДТП

10:31
27 липня

Чернівецькі платники сплатили більше одинадцяти мільйонів податкових боргів

10:05
27 липня

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09:56
27 липня

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09:28
27 липня

МАЙЖЕ 12 ТИСЯЧ ПАЧОК ЦИГАРОК ВИЯВИЛИ НА КОРДОНІ

09:24
27 липня

Затверджено Порядок ведення єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій

09:23
27 липня

Чернівецькі працедавці цьогоріч на третину збільшили сплату ЄСВ

09:22
27 липня

Реєстрацію податкових накладних зупинено: алгоритм дій

09:20
27 липня

На Герцаївщиніпід час пожежі у господарській будівлі травмувався чоловік

09:09
27 липня

Спроба незаконно перемістити цигарки через кордон вартувала водієві сідлового тягача

09:05
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Скільки і чого засіяли у Чернівецькій області (підсумки сівби 2017)

09:04
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На Буковині використано природного газу 6,2 млн.м3

15:14
26 липня

Поліцейські викрили злочинну групу, що скоїла напад на суддю

13:52
26 липня

Реконструкція кінотеатру імені І. Миколайчука вартує 32,4 млн. грн.

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У Садгорі будують новий клуб

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26 липня

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12:43
26 липня

Не будьмо байдужими: 13-літньому буковинцю потрібна термінова операція

10:53
26 липня

Оновлено податкову декларацію з рентної плати

10:52
26 липня

Дотримуйтесь правил заповнення платіжних доручень

10:51
26 липня

На офіційному веб-порталі ДФС України функціонує «Реєстр платників єдиного податку»

10:49
26 липня

Як буковинці-підприємці сплачують ЄСВ

10:48
26 липня

На Буковині за добу виникло 3 пожежі, внаслідок однієї із них загинула людина

10:45
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На Буковині газовика затримали на хабарі

10:40
26 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за минулу добу

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯ ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯОстанніми днями загострилася ситуація на Донбасі: російські окупанти та їхні найманці, застосовуючи заборонені Мінськими угодами танки і артилерію, різко активізували бойові дії. Адже Путіну потрібні перемоги - він планує 2018 року знову бути переобраним на посаду президента РФ. Але Захід реагує на таку активізацію посиленням санкцій, які поступово душать російську економіку і викликають невдоволення простих росіян. Натомість Кремль активізує антиукраїнську пропаганду.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.
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Хто стоїть за позбавленням Саакашвілі громадянства

Сьогодні, 10:57 / Коментарів: 0
Хто стоїть за позбавленням Саакашвілі громадянства


За час свого перебування в Україні Міхеїл Саакашвілі нажив тут собі немало ворогів, тому на рішення щодо позбавлення його громадянства міг вплинути, окрім президентського БПП, ще й "Народний фронт".

Зокрема, так вважає голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Для Арсенія Яценюка Міхеїл Саакашвілі давно є смертельним ворогом, а останнім часом у "Народному фронті" не приховують люті та обурення щодо грузинів в українських правоохоронних органах, особливо першого заступника директора НАБУ Углаву (Гізо Углава), – підкреслив експерт.

Крім того, він зауважив, що справи щодо депутатів з цієї фракції Миколи Мартиненка, Максима Полякова, Євгенія Дейдея могли викликати новий сплеск негативного ставлення до представників "грузинської команди", відтак у політсилі могли вимагати в президента ухвалити таке рішення.

Нагадаємо, першим про позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства повідомив нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук. До слова, запит щодо українського громадянства Саакашвілі написав його однопартієць Андрій Лозовий.

Згодом, у Міграційній службі підтвердили інформацію щодо позбавлення Саакашвілі громадянства. Крім того, на сайті відомства вже висить повідомлення: "Президентом України видано указ про втрату громадянства України". У тексті зазначається, що мова йде про Міхеїла Саакашвілі.
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