Як продовжити субсидії на новий опалювальний сезон

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За розрахунками Мінсоцполітики розмір середньої пенсії в Україні в 2028 році складатиме 6040 грн

Прогноз середнього розміру пенсії зроблено з урахуванням пенсійної реформи, яку розробив уряд.

Передбачається, що після ухвалення законопроекту про підвищення пенсій (№6614) середній розмір пенсій нових пенсіонерів поступово зростатиме. У 2018 році він складе 2454 грн, у 2019 - 2668 грн, у 2020 році - 3048 грн.

Перепризначення субсидій на наступний опалювальний період здійснюється в автоматичному режимі без необхідності повторного звернення громадянПро це заявив директор департаменту соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко."Ті громадяни, які отримували субсидію на оплату житлово-комунальних послуг у минулому опалювальному сезоні,Відповідно, їм не потрібно буде знову йти до органів соцзахисту для її оформлення", - зазначив він.При цьому, яким необхідно після закінчення терміну отримання минулої субсидії звернутися до органів соціального захисту населення.та бажають і надалі отримувати підтримку держави у вигляді субсидій мають звернутися до компаній-надавачів цих послуг для реструктуризації боргу на взаємовигідних умовах. А тим, хто влітку отримав платіжки з відсутньою субсидією, потрібно звернутися в органи соціального захисту для роз`яснення.