За добу на Буковині скоєно 11 крадіжок, 2 шахрайства, 3 злочини з наркотиками та 1 ДТП

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 318 звернень, у тому числі 18 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 11 крадіжок, 2 шахрайства, 3 злочини з наркотиками та 1 ДТП з травмованими особами.



26 липня поліцейськими складено 139 адміністративних протоколів, з яких 118 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 10 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).



Упродовж минулої доби на території Чернівецької області подій резонансного характеру не зареєстровано - повідомляє Відділ комунікації поліції

Чернівецької області.