Чернівецькі платники сплатили більше одинадцяти мільйонів податкових боргів

Упродовж першого півріччя цього року чернівецькі боржники повернули бюджету 11,4 млн. грн. (до державної скарбниці – 4,8 млн. грн., до місцевої – 6,6 млн. грн.). По семи підприємствах - боржниках описано у податкову заставу майнових активів на загальну суму – 6,5 млн. грн. - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" (N 1797-VIII від 21.12.2016 р.) переглянуто порядок надіслання податкової вимоги. Уточнено, що податкова вимога може надсилатися за місцем обліку платника податків, у якому обліковується податковий борг.



Крім цього, з 20 до 60 НМДГ (з 340 до 1020 грн.) збільшено максимальну суму податкового боргу, за якої податкова вимога не надсилатиметься та не застосовуватиметься право податкової застави.



Робота з недопущення та погашення податкового боргу залишається одним із пріоритетних напрямів роботи фіскальної служби. Адже, своєчасно сплачені податки – це запорука своєчасного фінансування видатків на охорону здоров’я, освіту та інші важливі на сьогодні соціальні зобов’язання держави перед громадянами.



