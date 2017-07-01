У Чернівцях будують нові дитячі садки

Окрім будівництва нового дитячого садка на вул. Вільшини, тривають роботи з реконструкції існуючих будівель для розміщення дитячих садків та груп на вул. Вірменській, Авангардній та Карбулицького - інформує портал http://chernivtsy.eu.На вул.Вірменській роботи з реконструкції існуючої будівлі для розміщення дитячого садка виконує ТОВ «Будторгінвест», проектувальник ТОВ «ЦИВІЛЬПРОЕКТ». Тендерна ціна робіт склала майже 6,8 млн.грн. На об’єкті підсилено стіни існуючих фундаментів методом влаштування залізобетонної сорочки, облаштовано вертикальну ізоляцію в межах контакту стін з ґрунтом, монолітне перекриття 1-го поверху, нові перегородки, демонтовано старі перегородки, підлогові конструкції, стару покрівлю.Технічний нагляд за виконанням робіт на цьому об’єкті дійснює провідний фахівець відділу технагляду Анатолій Кірінко.Триває реконструкція приміщення другого поверху для розміщення чотирьох груп НВК «Берегиня» на вул. І.Карбулицького . Роботи виконує ТОВ «КМ-Буд», вартість робіт становить майже 1,7 млн.грн. Технагляд здійснює провідний фахівець відділу технагляду Анатолій Кірінко.Завершуються роботи з реконструкції існуючої будівлі для розміщення дитячого садка на вул. Авангардній. На цьому об’єкті працює ТОВ «Експріелтсервіс», вартість робіт становить майже 12,9 млн.грн., освоено вже 9 млн.грн., 80% робіт виконано. Технічний нагляд забезпечує Сергій Пую.