У Чернівцях встановлять контейнери для збору ртутних ламп

Чернівчани матимуть змогу здавати ртутні лампи для безпечної утилізації про це повідомляє http://chernivtsy.eu.
З міського Фонду охорони природного навколишнього середовища виділено 50 тисяч гривень на забезпечення екологічно безпечного збирання від населення, перевезення, зберігання та утилізацію відпрацьованих елементів живлення та ламп, які містять ртуть, що включає виготовлення спеціальних контейнерів для їх збирання.
Контейнера будуть встановлені в житлово-комунальних підприємствах та приватних підприємствах, які утримують житловий фонд. Викидати люмінесцентні лампи у смітник не можна. Потрапляючи на полігон побутових відходів із звичайним побутовим сміттям, вони розбиваються і випари ртуті забруднюють повітря та отруюються через грунт підземні води. Згодом токсини потрапляють до водогону і криниць.
Всесвітня організація охорони здоров’я відносить ртуть до токсинів, що найбільш загрозливі для навколишнього середовища та здоров’я людини.
Роботи зі збирання від населення, перевезення, зберігання та утилізації відпрацьованих елементів живлення та ламп, які містять ртуть, будуть розпочаті в цьому році після завершення процедури закупівлі робіт в системі електронних закупівель Prozorro.
Також з міського Фонду охорони природного навколишнього середовища виділено 30тисяч гривень на надання послуг з прокачування спостережних свердловин на полігоні твердих побутових відходів на вулиці Чорнівській . Спостережні свердловини необхідні для проведення моніторингу якості ґрунтових вод за межами полігону.