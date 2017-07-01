На Буковині не вистачає швачок

В цьому році на Буковині, як і раніше, зростає кількість вільних робочих місць для представників робітничих професій. За перші півроку зареєстровано 7666 вакантних посад, що в півтора рази більше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.



«Сьогодні служба зайнятості пропонує безробітним 1079 вакансій. Найбільше кадрів потребують підприємства легкої промисловості. Для швачок маємо 44 робочих місця, для операторів швацького устаткування – 5 вакансій, закрійників – 3 пропозиції роботи. Людей із такими професіями шукають ТОВ «Трембіта», ТОВ «Сентекс Фешн», ПРАТ «Трикотаржа фірма «Арніка» та Чернівецьке виробниче підприємство «Черемош». Ці роботодавці гарантують офіційне працевлаштування і заробітну плату від 3200 до 6000 гривень. Своїх працівників вони готові довозити до Чернівців із Заставнівського, Герцаївського, Глибоцького та Новоселицького районів», – зазначає Любов Кожолянко.



За словами керівника обласної служби зайнятості, для осіб, які не мають потрібної кваліфікації, але бажають освоїти професію швачки, на замовлення роботодавця служба зайнятості безкоштовно навчить або перекваліфікує через Центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Про це інформує Відділ організаційної та інформаційної роботи Чернівецького обласного центру зайнятості.