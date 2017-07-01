МАЙЖЕ 12 ТИСЯЧ ПАЧОК ЦИГАРОК ВИЯВИЛИ НА КОРДОНІ

На Буковині прикордонниками мобільного підрозділу упереджено чергову спробу переміщення тютюнових виробів до Румунії.
Так, учора, під час несення служби охоронцями кордону мобільної прикордонної застави «Чернівці» було виявлено 8 пакунків з тютюновими виробами, різних марок. Контрабандний товар, який правопорушники намагалися в подальшого перемістити через кордон, був обгорнутий чорним поліетиленом та ретельно прихований посеред лісу. Як пізніше з’ясувалося, у восьми пакунках знаходилося 24 ящиків із контрафактними сигаретами марки «Ротманс» «Марбле» та «Ашима».
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Контрабандний тютюн правоохоронці доставили до відділу прикордонної служби «Селятин». Наразі тривають заходи по встановленню кола осіб, причетних до протиправної діяльності.