Чернівецькі працедавці цьогоріч на третину збільшили сплату ЄСВ

Упродовж першого півріччя цього року платники податків столиці Буковини сплатили 571,4 млн. грн. єдиного соціального внеску, що на 189,2 млн. грн., або на третину більше, ніж торік.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2017 року максимальний розмір єдиного внеску: 8800 грн (40000 грн х 22%) та 3364 грн за працівника - інваліда (40000 грн х 8,41%). Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток), тому мінімальна сума єдиного внеску з 1 січня 2017 року становить – 704 грн. (3200 грн х 22%).

Цей платіж, як відомо, сплачується з легальних доходів громадян. Тож позитивна динаміка надходжень ЄСВ напряму залежить від зростання фонду оплати праці та легалізації доходів найманих працівників.

