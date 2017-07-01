На Герцаївщиніпід час пожежі у господарській будівлі травмувався чоловік

Уранці 26 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася напередодні вночі о 01:15. Як з’ясувалося, пожежа виникла у господарській будівлі, ймовірно, внаслідок короткого замкнення електромережі.

Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

Полум’я помітив власник та, намагаючись врятувати від вогню сіно, що зберігалось всередині приміщення, кинувся самотужки гасити пожежу. Оскільки площа пожежі була невеликою, чоловік самостійно ліквідував її, тому рятувальники на місце події не викликались. Однак, під час гасіння пожежі 25-річний власник травмувався – із діагнозом отруєння чадним газом його госпіталізували до районної лікарні.

