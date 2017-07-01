Спроба незаконно перемістити цигарки через кордон вартувала водієві сідлового тягача

Вчора надвечір під час здійснення в пункті пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС митних формальностей щодо транспортного засобу комерційного призначення митниками було виявлено сховище із незаконно переміщуваними тютюновими виробами.

Про це повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.

У спеціально виготовленому тайнику – обладнаних та пристосованих конструктивних ємностях, які попередньо піддавались розбиранню та демонтажу, водій вантажівки, що слідував з України до Румунії у службових справах, приховав 150 пачок сигарет марки «Rothmans».

Підакцизний товар вартістю 3300 грн. та вантажний сідловий тягач іноземного виробництва марки «DAF», 2008 р.в., оцінений у 500 000 грн., вилучено за протоколом про порушення митних правил, складеним за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.