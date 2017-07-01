Скільки і чого засіяли у Чернівецькій області (підсумки сівби 2017)

За підсумками сівби під урожай 2017р. в Чернівецькій області під сільськогосподарські культури відведено 309,5 тис.га посівної площі, що на 1,3% більше порівняно з 2016р. Про це повідомляє Головне управління статитики Чернівецької області.



Культур зернових та зернобобових посіяно 123,8 тис.га, що на 0,8% більше, ніж у 2016р.



Під урожай 2017р. посіяно 42,0 тис.га озимих зернових, що на 20,8% менше, ніж під урожай 2016р. Найбільшу питому вагу серед озимих культур займала пшениця, посіви якої становили 36,7 тис.га, що на 19,0% менше, ніж у минулому році.



Ярий клин зернових культур збільшився порівняно з 2016р. на 17,2% та становив 81,8 тис.га. У загальній площі ярих зернових культур 73,1% зайняли посіви кукурудзи, площа якої зросла на 14,0%.



Також відмічалось збільшення в 11,0 раза площ, відведених під посів гречки, у 2,4 раза – пшениці ярої, в 1,9 раза – зернобобових культур, на 6,8% – ячменю ярого. Водночас площі посіву вівса зменшилися на 6,7%.



Під технічні культури відведено 88,1 тис.га, з них під посів сої – 60,1 тис.га, кормових культур посіяно на площі 49,5 тис.га, картоплею засаджено 34,8 тис.га, овочів посіяно 12,4 тис.га.