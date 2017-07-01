На Буковині використано природного газу 6,2 млн.м3

Підприємствами Чернівецької області у червні п.р. використано газу природного 6,2 млн.м3, газойлів (палива дизельного) – 3,2 тис.т, вугілля кам’яного – 0,9 тис.т, бензину моторного – 0,7 тис.т., пропану і бутану скраплених – 0,1 тис.т.

Про це повідомляє ГУ статистики у Чернівецькій обл.

У порівнянні з травнем п.р. збільшилися обсяги використання пропану і бутану скраплених – на 14,1%.

Разом з тим, обсяги використання газу природного зменшилися на 38,4%, вугілля кам’яного – на 27,6%, бензину моторного – на 5,9%, газойлів (палива дизельного) – на 4,3%.

Крім того, продано населенню через АЗС бензину моторного 2,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,5 тис.т, пропану і бутану скраплених –

0,6 тис.т.

На 1 липня п.р. залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників становили: вугілля кам’яного – 4,1 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,1 тис.т, бензину моторного – 2,8 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,2 тис.т.