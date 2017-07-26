Теми Дня ТВА середа, 26.07.2017



- Породіллі можуть отримати свідоцтво про народження дитини, навіть не виходячи з пологового будинку.

- Працівники управлінь юстиції з усієї України приїхали до Чернівців на триденний семінар, аби презентувати нові пілотні проекти.

- Працівник ПАТ "Чернівцігаз" попався на хабарі.

- Функціональні ліжка, візки та засоби для надання першої допомоги передали трьом чернівецьким медзакладам.

- Поліція затримала зловмисників, які пограбували суддю Господарського суду у Чернівецькій області.

- 65-річна чернівчанка скаржиться, що опікуни накинулися на неї з кулаками.

- Лише за одну добу на Буковині виникло три пожежі.