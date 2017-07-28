У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли. Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України». Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.
на Центральній площі перед Чернівецькою міською радою відбудеться зустріч з німецькими та тернопільськими колегами із презентацією результатів проекту «Громадська ініціатива заради здорового довкілля у Західній Україні».
вул. Садова 1, Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка (біля фонтану) відбудеться прес-брифінг до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами: "Гепатит С: дізнайся зараз, вилікуй вчасно!".
в обласній науковій бібліотеці (вул. Кобилянської, 47, ІІІ поверх) відбудеться презентація персональної виставки Ігоря Талалая "Мистецтво карикатури". Ігор Талалай є членом Національної Спілки художників України, членом Асоціації карикатуристів України та багаторічним творчим наставником молодих художників, викладачем художньої школи ім М. Івасюка, лауреатом всеукраїнських конкурсів карикатури та учасником багатьох творчих виставок!
вул. Садова 1, Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка (біля фонтану) відбудеться прес-брифінг до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами: "Гепатит С: дізнайся зараз, вилікуй вчасно!".