Поліцейські викрили злочинну групу, що скоїла напад на суддю

Працівники Управління карного розшуку спільно із спецпідрозділом «КОРД» затримали чотирьох осіб, причетних до нападу на будинок голови Господарського суду Чернівецької області.
Як уже повідомляло Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області, зранку 10 липня четверо невідомих у камуфляжних костюмах і балаклавах увірвалися в приватний будинок у Чернівцях. Зв’язавши господарів і погрожуючи їм насильством, злочинці забрали гроші та втекли у невідомому напрямку.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
У ході проведення слідчо-розшукових заходів, поліцейські відпрацьовували декілька версій. В тому числі й професійну діяльність господаря будинку.
Вже невдовзі працівники карного розшуку встановили особи всіх чотирьох нападників. Як з’ясувалося, до злочинної групи входили двоє чернівчан, а також уродженці Львівської області і Донецька, віком від 25 до 29 років. Усі вони мають вищу освіту, благополучні сім’ї та раніше не були судимі. Троє із злочиців – колишні військовослужбовці добровольчого батальйону «Донбас».
25 липня працівники карного розшуку спільно з «КОРД» затримали нападників. За місцем проживання затриманих проведено санкціоновані обшуки, під час яких вилучено грошові кошти, отриманні незаконним шляхом, і знаряддя вчинення злочину. Чоловікам обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Затримані розповіли, що два роки тому, по закінченні терміну контракту, звільнилися з військової служби. Однак, постійного місця роботи знайти їм не вдалося. Саме тому й почали шукати спосіб легкого заробітку. Здобуті під час військової служби навички вирішили спрямувати в кримінальну діяльність. Свою жертву обирали на інтернет-порталі з деклараціями про майновий стан посадовців. До злочину готувалися ретельно і заздалегідь: слідкували за суддею та його рідними, вивчали шляхи пересування, проводили аерозйомку подвір’я з квадрокоптера.
На даний час тривають слідчі дії в ході кримінального провадження, відкритого за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. А саме – «Розбій». Нападникам загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.