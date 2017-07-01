Кошторисна вартість реконструкції кінотеатру І. Миколайчука під кіно мистецький центр становить майже 32,4 млн. грн.
Проектом передбачено влаштування глядацького залу зі сценою на 404 місць,у т.ч. 8 місць для людей з особливими потребами. Збільшено глибину сцени, перед сценою передбачено горизонтальний простір, що дозволить використовувати глядацький зал не лише для кіносеансів, а й проведення концертів, конференцій, симпозіумів, аукціонів, поетичних читань, ділових ігор, вечорів відпочинку, танцювальних вечорів, мистецьких зустрічей та інших заходів. Буде відновлено та модернізовано кінопроекційну та інші господарські і технічні приміщення ( майстерні, санвузли) .
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Передбачено облаштування музею Івана Миколайчука та багатофункціонального виставкового залу, який може використовуватися для гуртково-студійної роботи, проведення камерних заходів. Вхідний вестибюль і фойє за необхідності трансформуються у єдиний простір для проведення масових заходів. Буде проведено також комплексний благоустрій та озеленення прилеглої до кінотеатру території. На добу передбачається демонструвати – 5 кіносеансів, тобто максимальна пропускна спроможність на добу становитиме -2020 глядачів.
Реконструкцію кінотеатру виконує підрядна організація ТОВ «Експіелтсервіс», технічний нагляд за реконструкцією здійснює Георгій Єпуре.
Станом на 21 липня цього року капітальні інвестиції в зазначену будівлю склали майже 7,5 млн.грн. Виконано наступні роботи :
- демонтажні роботи, планування території, вивезення сміття та ґрунту, роботи з організації будівництва;
- бетонні та залізобетонні роботи з улаштування фундаментів, колон, ригелів, бетонної основи підлог, перекриття, сходів;
- вимурувані зовнішні та внутрішні стіни і перегородки, всі стіни поштукатурені ;
- проведенні зварні роботи з улаштування зовнішніх металевих ригелів, дашків та інших металевих конструкцій;
- виготовлені та встановлені вікна, закуплені матеріали для улаштування світлопрозорого фасаду фойє;
- частково виконані роботи з улаштування мереж опалення, водопроводу, каналізації, пожежогасіння;
- виконані роботи з прокладання мереж електроосвітлення, кабелів електрообладнання та силового електрозабезпечення;
- виготовлені та встановлені зварні металоконструкції сцени та амфітеатру;
- проведено утеплення покрівлі та замінено покриття дахів з руберойду на покриття з ПВХ мембрани.
Наразі проводяться роботи з кондиціювання та вентиляції приміщень, благоустрою території.