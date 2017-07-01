У Садгорі будують новий клуб

Будівництво клубу мікрорайону «Рогізна» триває в Садгорі на вул.Воззєднання,2-А. Роботи виконує ПВКФ «Зірка»,
проектувальник - ТОВ «ЦИВІЛЬПРОЕКТ». Кошторисна вартість об’єкта становить майже 8 млн. грн., тендерна пропозиція – 5,6 млн.грн.
Клуб буде двоповерховим , матиме шатровий дах з металевого профільного листа, стіни із керамічного каменю.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Відвід стоків у новобудові передбачено у очисну споруду BIOTAL, водопостачання - від шахтного колодязя.
Клуб матиме автономне опалення від твердопаливного котла.
Технічний нагляд на цьому об’єкті здійснює провідний фахівець відділу технагляду Анатолій Кірінко.