У Чернівцях розбудовують водопровідно-каналізаційні мережі на Роші, в Садгорі та на Калічанці

Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж триває на вулицях Вашківській, Заставнянській, Марморозькій,.Хрещатинській, Путильській, О.Романця, С.Будного, Ізмайлівській, Білоруській, В.Гречаного, Парковій, Ізяславській, Таджицькій та Коломийській.

На вул.Вашківській будівництво водопровідної мережі здійснює ТОВ «КМ-Буд», проектувальник - ФОП Полевецький В.В., вартість робіт становить понад 2 мільйона гривень. Технагляд на цьому об’єкті забезпечує провідний фахівець відділу технагляду В’ячеслав Банарюк. Роботи розпочаті 20 липня.

Продовжується будівництво зливово-каналізаційних та водопровідних мереж на вул.Заставнянській. Роботи виконує ТОВ’’КМ-БУД’’. На цьому об’єкті вже завершено прокладання 1200 м зливово-каналізаційних мереж від каналізаційного колодязя-гасителя, шо облаштований на колекторі на вул.Садгірській, до Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату №2 на вул. Луковецькій. Залишилося відновити дорожнє покриття. Технагляд на цьому об’єкті здійснює провідний фахівець відділу технагляду Анатолій Кірінко.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

20 липня розпочато будівництво мереж водопостачання на вул. Марморозькій, Хрещатинській, Путильській, О.Романця, С.Будного, пров.Марморозькому. Роботи виконує ПП Саїнчук М.І, проектувальник - ТОВ «Цивільпропроект», вартість робіт понад 5,8 млн.грн. Технічний нагляд здійснює провідний фахівець відділу технагляду В’ячеслав Банарюк.

Триває будівництво каналізаційного колектору від РКНС №8 до вул. Таджицької (вулиці Ізмайлівська-Білоруська-В.Гречаного-Паркова-Ізяславська- Таджицька). Роботи виконує КП «РБК ОСНОВА», вартість робіт за договором становить понад 5,1 млн. грн. Вже виконано врізку каналізаційного колектору в РКНС №8 та змонтовано 380 м.п. каналізаційної труби труби D500. Виконано перенос силового кабелю в створі проходження каналізаційного колектору. Технагляд здійснює провідний фахівець відділу технагляду Анатолій Кірінко.

Продовжується прокладання зовнішніх мереж водопостачання та каналізації у новому мікрорайоні на вул.Коломийській. Роботи виконує ТОВ «ДельтаБуд», проектувальник - ТзОВ «АРКА-С», вартість робіт за договором становить понад 14,7 млн. грн. Із загальної довжини мереж 7073,7 м.п. вже прокладено 4 199.7 м.п. Технагляд на цьому об’єкті забезпечує провідний фахівець відділу технагляду Анатолій Кірінко.

Тривають також роботи із захисту від підтоплення та водовідведення поверхневого стоку на території житлової забудови, обмеженої вулицями Д.Лукіяновича та Січової. Роботи виконує ПП «Грейп 2002», їх вартість становить майже 32,8 млн. грн. Проектом передбачено будівництво системи каналів (відкритих колекторів) перехвату поверхневих та грунтових вод, системи дренажу (закритих колекторів), водопропускних та водовідвідних споруд. Станом на 21 липня цього року на цьому об’єкті виконано робіт на 8,6 млн.грн. Технічний нагляд забезпечує Сергій Пую.