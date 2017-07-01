У місті за півроку відловлено та підібрано 949 безпритульних тварин

За шість місяців цього року у місті відловлено та підібрано 949 безпритульних тварин. 215 підібраних трупів тварин захоронено на міському скотомогильнику. Про це повідомили у МКП « Притулок для тварин».
Простерилізовано та щеплено від сказу за шість місяців цього року 466 тварин, 409 з них повернуто на попередні місця перебування.
172 безпритульні тварини прилаштовано у родини.
76 собак, які відловлені у зв’язку із скаргами на агресивну поведінку, перебувають у притулку на карантитні.
Загалом, у МКП «Притулок для тварин» станом на 20 липня перебуває 252 тварини.