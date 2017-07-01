Не будьмо байдужими: 13-літньому буковинцю потрібна термінова операція

У тринадцятирічного підлітка із багатодітної сім’ї Романа Габнюка із села Верхні Станівці, який 20 червня упав з дерева і отримав травму хребта, з’явилася надія на те, що він зможе ходити. Таку гарантію дали медичні працівники найкращого в Україні науково-практичного центру нейрореабілітації Нодус (Київська область, місто Бровари), які приїхали у Чернівці та провели в КМУ «Міська дитяча клінічна лікарня», де хлопець перебуває на лікуванні, обстеження.
Проте для здійснення найбільшого дитячого бажання необхідна термінова реабілітація у даному центрі, яка є дороговартісною (приблизно 20 тисяч доларів США), а сім’я, де виховується п’ятеро дітей, таких коштів немає. Роман та його батьки благають не бути байдужими і долучитися до збору коштів на реабілітацію. Навіть невелика сума коштів буде вагомим внеском у щасливе життя Романа! Хай береже Вас та ваші сім’ї, а особливо дітей, Бог і хай ніколи не стається така біда!
Переказати кошти можна на банківську картку матері: №4149 6258 0609 4312 (НаталіяПетрівнаГабнюк). Телефон мами: 050-8597416