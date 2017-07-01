Оновлено податкову декларацію з рентної плати

21.07.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2017 № 545 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати», який вніс зміни до наказу Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати».

Зокрема, Наказом № 545 викладено в новій редакції форму Розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток 1 до Податкової декларації з рентної плати), внесені зміни до форми Розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (додаток 2 та додаток 21 до Податкової декларації з рентної плати) та Переліку кодів видів радіозв’язку (додаток 15 до Податкової декларації з рентної плати) у частині стільникового радіозв’язку.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Одночасно звертаємо увагу, що згідно з пунктом 46.6 статті 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

З оновленим текстом Наказу № 719 Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

Довідково: Наказ № 545 опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 21.07.2017 № 57.

