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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:14
26 липня

Поліцейські викрили злочинну групу, що скоїла напад на суддю

13:52
26 липня

Реконструкція кінотеатру імені І. Миколайчука вартує 32,4 млн. грн.

13:32
26 липня

У Садгорі будують новий клуб

13:28
26 липня

У Чернівцях розбудовують водопровідно-каналізаційні мережі на Роші, в Садгорі та на Калічанці

13:24
26 липня

У місті за півроку відловлено та підібрано 949 безпритульних тварин

12:43
26 липня

Не будьмо байдужими: 13-літньому буковинцю потрібна термінова операція

10:53
26 липня

Оновлено податкову декларацію з рентної плати

10:52
26 липня

Дотримуйтесь правил заповнення платіжних доручень

10:51
26 липня

На офіційному веб-порталі ДФС України функціонує «Реєстр платників єдиного податку»

10:49
26 липня

Як буковинці-підприємці сплачують ЄСВ

10:48
26 липня

На Буковині за добу виникло 3 пожежі, внаслідок однієї із них загинула людина

10:45
26 липня

На Буковині газовика затримали на хабарі

10:40
26 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за минулу добу

09:02
26 липня

Лише за одну добу на Буковині в ДТП постраждали семеро людей

09:01
26 липня

Продукція деревопереробки Сторожинецького держлісгоспу отримала сертифікат на відповідність світовим вимогам і стандартам

08:57
26 липня

Упродовж одного дня жертвами шахраїв стали двоє жителів обласного центру

15:41
25 липня

У Чернівцях потяг травмував чоловіка

11:32
25 липня

З 20 липня 2017 року змінено номер "Пульсу"!

11:31
25 липня

Чернівецькі підприємства сплатили 58,4 млн. грн. податку на прибуток

11:10
25 липня

За минулий тиждень оштрафовано три автомобілі, що перевищили допустиму норму ваги на дорогах області

09:55
25 липня

Продавати свої фрукти та овочі можна без податків

09:54
25 липня

Не пропустіть! До 29 серпня - термін сплати за землю та нерухомість!

09:50
25 липня

У Чернівцях побільшало спрощенців

09:29
25 липня

Виконання будівельних робіт підприємствами Чернівецької області у січні–червні 2017 року

09:28
25 липня

До бюджету Чернівців VIP- автівки додали 262,3тис. грн.

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.
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Що, Де, Коли
27 липня о 11.00
на Центральній площі перед Чернівецькою міською радою відбудеться зустріч з німецькими та тернопільськими колегами із презентацією результатів проекту «Громадська ініціатива заради здорового довкілля у Західній Україні».
28 липня о 11.00
вул. Садова 1, Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка (біля фонтану) відбудеться прес-брифінг до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами: "Гепатит С: дізнайся зараз, вилікуй вчасно!".
28 липня о 17.00
в обласній науковій бібліотеці (вул. Кобилянської, 47, ІІІ поверх) відбудеться презентація персональної виставки Ігоря Талалая "Мистецтво карикатури". Ігор Талалай є членом Національної Спілки художників України, членом Асоціації карикатуристів України та багаторічним творчим наставником молодих художників, викладачем художньої школи ім М. Івасюка, лауреатом всеукраїнських конкурсів карикатури та учасником багатьох творчих виставок!


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Оновлено податкову декларацію з рентної плати

Сьогодні, 10:53 / Коментарів: 0
21.07.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2017 № 545 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати», який вніс зміни до наказу Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати».
Зокрема, Наказом № 545 викладено в новій редакції форму Розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток 1 до Податкової декларації з рентної плати), внесені зміни до форми Розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (додаток 2 та додаток 21 до Податкової декларації з рентної плати) та Переліку кодів видів радіозв’язку (додаток 15 до Податкової декларації з рентної плати) у частині стільникового радіозв’язку.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Одночасно звертаємо увагу, що згідно з пунктом 46.6 статті 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.
З оновленим текстом Наказу № 719 Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).
Довідково: Наказ № 545 опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 21.07.2017 № 57.
СХОЖІ НОВИНИ:
За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формоюЗа IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формоюПро природні ресурси звітуємо за новою формою деклараціїОновлено Податкову декларацію з плати за землюЗмінено форму Податкової декларації з рентної плати
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