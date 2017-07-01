Як буковинці-підприємці сплачують ЄСВ

Фізичні особи – підприємці, які є суб’єктами спрощеної системи оподаткування, нараховують єдиний внесок на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. Разом з цим, сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску – 704,0грн. (добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата - 3200,0 х 22%). Такі суб’єкти господарювання сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ – абз.3 част.8 ст.9 Закону про ЄСВ,

Для ФОП – суб’єктів спрощеної системи оподаткування першої групи сума ЄСВ не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до ст.24 Закону про пенсійне страхування, пропорційно до сплаченого єдиного внеску. Тобто, платники єдиного податку першої групи з 01.01.2017року сплачують єдиний внесок у розмірі не менше 352,0грн. (704,0грн. х 0,5).

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, ЄВ нараховують на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

При цьому, у разі неотримання доходу (прибутку) у звітному році, або в окремому місяці звітного року, платник зобов’язаний самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої зазначеним Законом. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Необхідно підкреслити, що відповідно до Закону про ЄСВ, єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

