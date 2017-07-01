На Буковині за добу виникло 3 пожежі, внаслідок однієї із них загинула людина

Увечері 25 липня у селі Погорілівка Заставнівського району горіла суха трава на відкритій території. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем власника ділянки. 73-річний чоловік спалював сміття на відкритій території. Внаслідок сильного вітру полум’я перекинулося на суху траву та становило загрозу поширення на сусідні ділянки. Ймовірно, чоловік хотів загасити полум’я, однак, через власну необережність впав у вогонь та загинув. Оскільки згодом пожежа самоліквідувалась, пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликались.

Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

Ще одна пожежа на відкритій території сталася у селі Строїнці Новоселицького району. Місцеві мешканці помітили, що горить суха трава, та викликали на місце події рятувальників. За викликом прибули вогнеборці державної пожежно-рятувальної частини №11 з міста Новоселиця та ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її на момент прибуття. У результаті вогнем знищено суху траву на площі 700 кв.м. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Також у місті Чернівці на вул. Лозівській надзвичайники ліквідували пожежу у житловому будинку, врятувавши будівлю від полум’я.





