На Буковині газовика затримали на хабарі

Провідного фахівця Кіцманського районного відділення ПАТ «Чернівцігаз» викрила на хабарі Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою.
Правоохоронці встановили, що зловмисник пообіцяв мешканці району зменшити розмір штрафних санкцій за втручання в роботу газового лічильника. За таку «послугу» службовець вимагав від жінки оплатити рахунок на придбання будматеріалів у розмірі близько п‘яти тисяч гривень та півтори тисячі гривень готівкою.
Про це повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника у службовому кабінеті під час отримання хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.