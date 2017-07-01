Оперативна обстановка в Чернівецькій області за минулу добу

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 328 звернень, у тому числі 26 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 1 випадок тяжких тілесних ушкоджень, 1 заволодіння транспортним засобом, 15 крадіжок, 4 шахрайства, 2 злочини з наркотиками, 2 ДТП з травмованими особами та 1 злочин проти безпеки руху.





Крім цього, зареєстровано 3 повідомлення про безвісно зниклих осіб. Зокрема, поліцейські розшукують чернівчанку, 1977 року народження. 14 липня цього року жінка пішла з дому та до сих пір не повернулася.





Працівники Глибоцького відділення поліції встановлюють місцезнаходження жителя села Черепківців, 1988 року народження. 24 липня чоловік пішов з дому близько 7 години ранку і не повернувся.





На Хотинщині поліцейські розшукують жителя Рукшина, 1952 року народження. 21 липня поточного року чоловік пішов з дому і досі його місцезнаходження невідоме.





Працівниками ГУНП в Чернівецькій області розкрито 10 кримінальних правопорушень, які мали місце минулої доби. Також проведено певну роботу щодо розкриття злочинів, які були зареєстровані раніше. Зокрема, розкрито 2 крадіжки.





25 липня поліцейськими складено 117 адміністративних протоколів, з яких 105 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 7 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).





Упродовж минулої доби на території Чернівецької області подій резонансного характеру не зареєстровано.

