Лише за одну добу на Буковині в ДТП постраждали семеро людей

Після надання медичної допомоги лікарі відпустили трьох потерпілих додому. Решта учасників дорожньо-транспортних пригод перебувають на стаціонарному лікуванні. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.



Під ранок 24 липня до Сторожинецької районної лікарні було госпіталізовано подружжя з села Чудей. Чоловік з дружиною стали жертвами 20-річного водія автомобіля «ВАЗ-2106». Рухаючись на «шістці» вулицею Чудея, парубок не впорався з керуванням і допустив наїзд на сімейну пару, котра йшла вздовж дороги. В результаті наїзду 45-річний чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та перелом гомілки. У його 43-річної дружини лікарі діагностували політравму.



Інша автопригода з потерпілими сталася цього дня близько 14-тої години у селі Мамаївцях Кіцманського району. Керуючи легковиком «Мерседес» на іноземній реєстрації, 37-річний житель Хотинського району намагався обігнати автомобіль «ВАЗ-2107». Внаслідок невдалого маневру автівки зіткнулися, після чого іномарка врізалася в електроопору та дерево.



Внаслідок ДТП водій «Мерседеса» та його 34-річна пасажирка отримали переломи й були госпіталізовані до лікарні. Ще троє пасажирів іномарки з незначними тілесними ушкодженнями доставлені до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Після надання медичної допомоги лікарі відпустили їх додому.



Відомості за фактами вказаних автопригод внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – «Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». На даний час тривають досудові розслідування, для з’ясування всіх обставин ДТП призначено низку експертиз.

