Продукція деревопереробки Сторожинецького держлісгоспу отримала сертифікат на відповідність світовим вимогам і стандартам

У червні цього року ДП «Сторожинецький лісгосп» успішно пройшов наглядовий аудит незалежних експертів за системою FSC. Результати перевірки підтвердили дію виданого лісгоспу у 2013 році міжнародного сертифікату Лісової наглядової ради – організації, уповноваженої на світовому рівні підтверджувати екологічну та соціальну відповідальність управління лісами конкретними користувачами. Документ засвідчив, що підприємство ефективно і раціонально веде лісове господарство у відповідності до світових принципів та критеріїв користування лісами, не завдаючи шкоди довкіллю. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького ОУЛМГ.



І ось нещодавно Сторожинецький лісгосп сертифікував ще й продукцію деревопереробки, яку випускає на своїх виробничих потужностях. Відтепер вона має ліцензійний код FSC, дійсний до липня 2022 року.



«Оскільки у переробку ми беремо сертифіковану сировину, то зацікавлені сертифікувати також і вироби з неї, – розповідає директор ДП «Сторожинецький лісгосп» Ігор Беленчук. – Сертифікація на відповідність продукції деревопереробки міжнародними стандартами розширює наші можливості співробітництва з поважними європейськими компаніями, виходу на світові ринки. А це, у свою чергу, означає отримання більших прибутків, з яких сплачуватимемо більше податків, а також надалі будемо спрямовувати значні кошти на заходи з охорони, догляду за лісами та їх відтворення».



«Сторожинецький лісгосп, як і інші державні лісогосподарські підприємства Буковини, працює на засадах госпрозрахунку, самостійно заробляючи кошти на виконання покладених на нього державою обов’язків постійного лісокористувача, – наголошує в. о. начальника Чернівецького ОУЛМГ Роман Череватий. – Міжнародні аудитори підтвердили, що існуюча система управління у держлісгоспах області забезпечує належне зберігання, використання та відтворення лісових ресурсів. Знак FSC на їхній продукції лісозаготівель та деревопереробки засвідчує легальне походження сировини і є показником належного ведення лісового господарства».









