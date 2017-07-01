Упродовж одного дня жертвами шахраїв стали двоє жителів обласного центру

Цього разу «невідомі банкіри» видурили у чернівчан близько 40 000 гривень. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.



Увечері 24 липня двоє жінок повідомили до поліції про схожі випадки шахрайства. Потерпілі пояснили, що замість надання сервісу, банківські працівники ошукали їх.



Одній із заявниць о 17:20 зателефонував невідомий та представився працівником «Ощадбанку». У іншої жінки така ж сама розмова відбулася вже о 18:00. «Ощадбанковець» перепитував особисті дані, пояснюючи, що це задля покращення захисту та роботи банківської картки.



Жінки чітко виконали всі вказівки «доброзичливого працівника». Але невдовзі з їхніх банківських рахунків було знято всі наявні кошти.



За даними фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.



Поліція вкотре наголошує буковинцям не повідомляти свої особистих даних. Не надавайте будь-яку особисту інформацію незнайомим людям, навіть якщо вони є працівниками державної чи приватної установи. Завжди перевіряйте отриману інформацію в організації, представником якої назвався вам телефонний «співбесідник».