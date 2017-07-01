У Чернівцях потяг травмував чоловіка

Потерпілого без свідомості госпіталізовано до реанімаційного відділення Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Поліцейські з’ясовують обставини інциденту.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.



Вранці 25 липня до поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок на залізничній колії по вулиці Галицький Шлях у Чернівцях.



Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група з’ясувала, що 33-річний чернівчанин переходив залізничну колію у неналежному місці. Якраз у цей час там рухався приміський потяг, сполученням Чернівці-Вижниця. Незважаючи на те, що машиніст застосував екстренне гальмування, уникнути нещасного випадку не вдалося. Тепловоз зачепив чоловіка і його відкинуло вбік.



Із важкими травмами постраждалого доставлено до лікарні. На даний час поліцейські з’ясовують усі обставини даної пригоди.

