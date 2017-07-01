За минулий тиждень оштрафовано три автомобілі, що перевищили допустиму норму ваги на дорогах області

Під час проведення апаратної наради голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук порушив питання стану ремонтних робіт на дорогах області та виконання доручення щодо посилення роботи з контролю за габаритно-ваговим транспортом задля недопущення руйнації дорожнього полотна - повідомляє прес-служба ОДА.
Як повідомив начальник Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Валерій Макаренко, в період з 13.07.2017 року по 19.07.2017 року під час здійснення габаритно-вагового контролю на ПГВК перевірено 207 транспортних засобів. Виявлено 3 порушення.
Спільно з поліцією працівниками управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області складено 3 акта про перевищення транспортним засобом нормативних вагових параметрів та нараховано плату за проїзд великовагових та (або) великогабаритних ТЗ автомобільними дорогами загального користування на суму 685 євро, а саме на:
1) автомобіль ДАФ р/н. АС 2567 ВК який належить Міліщук Анатолію Власовичу з Волинської області, що перевозив залізобетонні вироби з м. Луцьк до с. Дубівці, Кіцманського р-ну, Чернівецької обл. на суму 595,20 євро. Під час складання акту водійпривівгабаритно-ваговіпараметритранспортного засобу у відповідність з установленими нормативами та продовжив подальший рух;
2) автомобіль МАЗ р/н. СЕ 8547 ВН який належить СФГ «УРОЖАЙ» з Чернівецької області, що перевозив муку з с. Кадубівці до с. Банчени на суму 16,00 євро. Під час складання акту водійпривівгабаритно-ваговіпараметритранспортного засобу у відповідність з установленими нормативами та продовжив подальший рух;
3) автомобіль РЕНО р/н. СЕ 8162 ВН який належить Пітей Зінаїді Григорівні з Чернівецької області, що перевозила макуха з м. Хотин до м. Кам’янець-Подільський на суму 73,80 євро. Водійвніс платуза проїзду сумі 2211,22 грн.та привівгабаритно-ваговіпараметритранспортного засобу у відповідність з установленими нормативами та продовжив подальший рух.