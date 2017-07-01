На водоймах краю за добу загинуло 3 буковинців

Всього з початку року на водоймах Чернівецької області загинуло 17 людей, з яких 1 дитина - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
24 липня у Чернівецькій області внаслідок необережного поводження на воді загинуло 3 людей. Зокрема, о 10:39 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Рингач у ставку виявлено тіло чоловіка. Як з’ясувалося, у понеділок зранку 45-річний житель села Заріччя Хмельницької області, котрий працював у фермерському господарстві села Рингач, не з’явився на роботу. Коли колеги почали шукати чоловіка, місцеві жителі їм підказали, що востаннє бачили його неподалік ставка. У результаті тіло чоловіка знайшли у водоймі недалеко від берега. Рятувальники державної пожежно-рятувальної частини №11, яких направили на місце події, за допомогою човна підплили до чоловіка та, скориставшись рятувальною мотузкою, витягнули тіло на берег.
У селі Мамаївці Кіцманського району у річці Прут втопився 18-річний житель села Михальча Сторожинецького району. У той день хлопець із друзями відпочивав на березі. Юнак вирішив вилізти на камінь, що стояв у воді, посковзнувся на слизькій поверхні та впав у річку. Це помітили його товариші та кинулися на допомогу, оскільки сам хлопець плавати не вмів. Врятувати товариша друзям не вдалося – його забрало течією. Для пошуку буковинця на місце події направили фахівців Групи водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС. 25 липня водолази обстежили дно річки та виявили загиблого за 150 метрів від місця утоплення. Близько 10 години тіло хлопця підняли на берег.
Ще одна трагедія на воді трапилася у селі Чудей Сторожинецького району. Вночі у ставку місцеві мешканці виявили тіло чоловіка – жителя села Чудей, 1987 року народження. Ймовірно, чоловік із власної необережності впав у воду й потонув. Місцеві жителі самостійно витягнули тіло на берег, тому рятувальники на місце події не викликались.
Тіла 3 загиблих відправили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. З метою запобігання нещасним випадкам на воді, Управління ДСНС застерігає громадян: відпочивайте тільки у спеціально визначених місцях, де є облаштовані рятувальні пости та чергують рятувальники, котрі зможуть допомогти вам у разі небезпеки.
Ніколи не заходьте у воду у стані алкогольного сп’яніння, не відпливайте далеко від берега та не дозволяйте дітям самостійно заходи у воду. Дотримуйтесь правил безпеки під час відпочинку на водоймах!