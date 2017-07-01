У Чернівцях побільшало спрощенців

Підприємці, які обирають спрощену систему оподаткування, мають змогу значно зменшити свій документообіг та кількість звітів по податках та зборах - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Станом на 01.07.2017р. на обліку в Чернівецькій ОДПІ на спрощеній системі оподаткування перебувають 16448 платників: 1728 суб’єктів господарювання – юридичні особи та 14720 фізичних осіб-підприємців (І група – 4463, ІІ група – 7164, ІІІ група – 3093), на загальній системі оподаткування – 7228 підприємці.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість суб’єктів господарювання, які обрали спрощене оподаткування, зросла на 3406 платників, або на 20,7 відсотки.
Особливо це стосується підприємців, які обрали І-шу групу єдиного податку. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року кількість таких фізичних осіб збільшилась удвічі - з 2054 до 4463 громадян.
Кількість підприємців - спрощенців на ІІ-ій групі до попереднього року зросла на 338 платників, на ІІІ-ій на 676.
Протягом першого півріччя цього року від суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ та обрали спрощену систему оподаткування, до бюджету надійшло 73,0 млн. грн. єдиного податку. Це на 23,0 млн. грн. перевищує минулорічні показники.