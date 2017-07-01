Виконання будівельних робіт підприємствами Чернівецької області у січні–червні 2017 року

У січні–червні п.р. підприємствами Чернівецької області виконано будівельних робіт на суму 380,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2016р. становив 91,6% - повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.
Обсяги робіт, виконаних будівельними підприємствами м.Чернівців становили 61,5% від загальнообласного показника.
У січні–червні п.р. підприємствами області виконувались роботи з будівництва, реконструкції та ремонту Дністровської ГАЕС, закладів освіти, об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, офісних приміщень, житлових будинків та гуртожитків.
У загальному обсязі будівельних робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення становила 86,0%, з капітального та поточного ремонтів – 5,1% та 8,9% відповідно.