Упродовж першого півріччя цього року до бюджету столиці Буковини надійшло 262,3 тис. грн. транспортного податку. Переважну більшість зазначеної суми – 238,7 млн грн, сплатили юридичні особи – на балансі яких знаходяться елітні автомобілів, решту суми сплатили громадяни - власники дорогих легкових автомобілів. Про це інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Як розповіла заступник начальника відділу адміністрування майнових податків і зборів з фізичних осіб Чернівецької ОДПІ Ірина Павлюк, платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня і до 20 лютого 2017 року подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється державною податковою інспекцією за місцем реєстрації платника податку. Податкове повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилається (вручається) платнику до 1 липня.
Зверніть увагу, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі.
Об’єктом оподаткування для сплати транспортного податку є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2017 році – 1200000 грн.).
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222.