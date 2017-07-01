Цікаво, як тепер будуть викручуватись у Порошенка?

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає:
-Спецпредставник США у справах України Курт Волкер виявився досить добре поінформованим і обізнаним щодо війни на Донбасі.
Перше! США покликані сприяти виконанню Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, безпеки та спокою українських громадян, не зважаючи на етнічну приналежність, національну чи релігійну.
Друге! Волкер зазначив, що його призначено спеціальним представником США аби розібратися і зрозуміти, як Сполучені Штати можуть бути більш задіяні в цьому процесі (Мінському процесі - прим R.D.).
Третє! Протягом цього тижня я буду зустрічатися з представниками "Нормандської четвірки": Франції і Німеччини, Європейського Союзу, НАТО, ОБСЄ, представниками Великобританії. Але насамперед я хотів відвідати Україну і зустрітися не лише з представниками уряду в Києві, але побувати на передовій і почути людей та довідатись, як цей конфлікт позначився на них.
Четверте! Я б хотів поділитися кількома спостереженнями: Перше - це те, що це не є "замороженим конфліктом", це є гаряча війна, це є криза, яка потребує негайного розв'язання. Друге - це надзвичайні страждання людей. Тут є вбиті, поранені, зруйновані, пошкоджені школи, лікарні. Зазнали збитків економіка, промисловість. Платиться дуже висока ціна. Я побачив, що страждають люди не лише з цього боку лінії фронту, але і на окупованій території. Третє: Це сила духу українського народу, військових і т.д. І тому це вселяє оптимізм і надію на майбутнє.
Після цього, відповідаючи на запитання журналістів, Курт Волкер зазначив що далі він планує зустрітись і з іншими сторонами цього процесу. Після цього всього Курт Волкер відбуде у Вашингтон, де надасть рекомендації американському керівництву щодо участі США у розв'язанні цього конфлікту.