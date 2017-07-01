Що, Де, Коли

в приміщенні облдержадміністрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція начальника відділу з питань містобудівного кадастру та регіонального розвитку управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОДА Христини Марчук, заступника директора Департаменту фінансів Чернівецької ОДА Юрія Чобана, керівника Чернівецького відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування Тетяни Татарчук, регіонального консультанта з питань комунікацій РВ Асоціації міст України Тараса Халавки, регіонального консультанта з місцевого економічного розвитку РВ Асоціації міст України Ігора Бабюка на тему: «Третій рік децентралізації в Чернівецькій області: стан та перспективи» .

в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація книги Миколи Джуряка «ОУН і УПА на Буковині. Спогади, свідчення і матеріали про визвольну боротьбу» (Книга 2, Кіцманський район).

в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція начальника відділу з питань туризму облдержадміністрації Володимира Фурдиги на тему: «Круїзи на Дністрі на унікальному кораблі «Юрій».

вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар на тему: «Системаавтоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН».

на Центральній площі перед Чернівецькою міською радою відбудеться зустріч з німецькими та тернопільськими колегами із презентацією результатів проекту «Громадська ініціатива заради здорового довкілля у Західній Україні».