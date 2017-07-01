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Новини
11:32
25 липня

З 20 липня 2017 року змінено номер "Пульсу"!

11:31
25 липня

Чернівецькі підприємства сплатили 58,4 млн. грн. податку на прибуток

11:10
25 липня

За минулий тиждень оштрафовано три автомобілі, що перевищили допустиму норму ваги на дорогах області

09:55
25 липня

Продавати свої фрукти та овочі можна без податків

09:54
25 липня

Не пропустіть! До 29 серпня - термін сплати за землю та нерухомість!

09:50
25 липня

У Чернівцях побільшало спрощенців

09:29
25 липня

Виконання будівельних робіт підприємствами Чернівецької області у січні–червні 2017 року

09:28
25 липня

До бюджету Чернівців VIP- автівки додали 262,3тис. грн.

09:27
25 липня

Для податкової знижки на навчання – скасовано обмеження щодо розміру витрат

09:27
25 липня

Увага! Зміни до програмного забезпечення ДФС для формування та подання звітності в електронному вигляді

09:13
25 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 24 липня 2017 року

09:12
25 липня

Удосконалено регулювання видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

09:09
25 липня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–червні 2017 року

09:06
25 липня

За участі прокурорів шість осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення у сфері фінансового контролю

14:07
24 липня

Надання населенню Чернівецької області субсидій у червні 2017 року

12:06
24 липня

Чернівецькі митники вилучили понад 22 тисячі літрів розчину спирту етилового

11:49
24 липня

За вихідні втопилося двоє буковинців

11:46
24 липня

На центральній площі Чернівців встановлено палатку Реформації

10:52
24 липня

У літніх таборах Буковини відпочило 189 діток пільгової категорії

10:39
24 липня

Чернівецька громада отримала понад півмільйона гривень збору за паркування

10:37
24 липня

Штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних через кібератаку не застосовуватимуться

10:36
24 липня

Не усім землевласникам доведеться сплатити податок

10:29
24 липня

Чернівецький міський відділ Управління ДСНС України у Чернівецькій області закликає громадян не спалювати стерню

10:21
24 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 23 липня 2017 року

10:18
24 липня

На Буковині служба зайнятості працевлаштувала 103 учасники АТО

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.
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25 липня о 12.00
в приміщенні облдержадміністрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція начальника відділу з питань містобудівного кадастру та регіонального розвитку управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОДА Христини Марчук, заступника директора Департаменту фінансів Чернівецької ОДА Юрія Чобана, керівника Чернівецького відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування Тетяни Татарчук, регіонального консультанта з питань комунікацій РВ Асоціації міст України Тараса Халавки, регіонального консультанта з місцевого економічного розвитку РВ Асоціації міст України Ігора Бабюка на тему: «Третій рік децентралізації в Чернівецькій області: стан та перспективи».
25 липня о 14.00
в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація книги Миколи Джуряка «ОУН і УПА на Буковині. Спогади, свідчення і матеріали про визвольну боротьбу» (Книга 2, Кіцманський район).
25 липня о 15.00
в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція начальника відділу з питань туризму облдержадміністрації Володимира Фурдиги на тему: «Круїзи на Дністрі на унікальному кораблі «Юрій».
26 липня о 10.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар на тему: «Системаавтоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН».
27 липня о 11.00
на Центральній площі перед Чернівецькою міською радою відбудеться зустріч з німецькими та тернопільськими колегами із презентацією результатів проекту «Громадська ініціатива заради здорового довкілля у Західній Україні».
28 липня о 17.00
в обласній науковій бібліотеці (вул. Кобилянської, 47, ІІІ поверх) відбудеться презентація персональної виставки Ігоря Талалая "Мистецтво карикатури". Ігор Талалай є членом Національної Спілки художників України, членом Асоціації карикатуристів України та багаторічним творчим наставником молодих художників, викладачем художньої школи ім М. Івасюка, лауреатом всеукраїнських конкурсів карикатури та учасником багатьох творчих виставок!


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Надання населенню Чернівецької області субсидій у червні 2017 року

Вчора, 14:07 / Коментарів: 0

У січні–червні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 78,4 тис. домогосподарств (50,2% із числа тих, які за ними звернулися, ураховуючи тих, хто звернувся за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.). Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.

У порівнянні з січнем–червнем 2016р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась у 1,6 раза.

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у червні п.р. отримували 7,7% домогосподарств області (у 3,5 раза менше, ніж у червні 2016р.).

У розрахунку на одне домогосподарство сума призначеної субсидії цього виду у червні п.р. становила 468,2 грн проти 1009,8 грн у червні 2016р.

Субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою призначено 19,7 тис. домогосподарств, що складало 78,5% із числа тих, які за ними звернулися.

У порівнянні з січнем–червнем 2016р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась у 6,5 раза.
Середній розмір призначеної субсидії цього виду у червні п.р. на одне домогосподарство становив 3087,4 грн проти 1786,6 грн у червні 2016р.
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