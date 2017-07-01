Надання населенню Чернівецької області субсидій у червні 2017 року

У січні–червні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 78,4 тис. домогосподарств (50,2% із числа тих, які за ними звернулися, ураховуючи тих, хто звернувся за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.). Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
У порівнянні з січнем–червнем 2016р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась у 1,6 раза.
Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у червні п.р. отримували 7,7% домогосподарств області (у 3,5 раза менше, ніж у червні 2016р.).
У розрахунку на одне домогосподарство сума призначеної субсидії цього виду у червні п.р. становила 468,2 грн проти 1009,8 грн у червні 2016р.
Субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою призначено 19,7 тис. домогосподарств, що складало 78,5% із числа тих, які за ними звернулися.
У порівнянні з січнем–червнем 2016р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась у 6,5 раза.
Середній розмір призначеної субсидії цього виду у червні п.р. на одне домогосподарство становив 3087,4 грн проти 1786,6 грн у червні 2016р.