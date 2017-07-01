Чернівецькі митники вилучили понад 22 тисячі літрів розчину спирту етилового

В пункті пропуску «Мамалига-Крива» митного поста «Кельменці» співробітники Чернівецької митниці ДФС попередили спробу незаконного ввезення до України з Руспубліки Молдова понад 22 400 літрів спирту етилового.
В зону митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску «Мамалига - Крива» під керуванням громадянина Республіки Молдова в’їхав вантажний автомобіль марки «DAF AE 95XF» з причепом, який прямував до України з Республіки Молдова. Про це повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.
Під час проведення митного оформлення громадянин подав митному органу товаросупровідні документи як підставу для переміщення через митний кордон України вантажу «Концентрат рідини антиобмерзаючої, чистячої та миючої для лобового скла, зеркала та замків автомобілів, зимова незамерзаюча т.м. «Полярна ніч», що містився в 4480 пластмасових ємностях по 5 літрів кожна. Відповідно до Закону України «Про Єдиний митний тариф» зазначений товар не обкладається ставками акцизного збору.
Згідно з п.1 ч.1 ст. 356 Митного кодексу України, за результатом спрацювання автоматизованої системи аналізу та управління ризиками проведено повний огляд зазначених товарів та транспортного засобу із взяттям проб товару. Лабораторними дослідженнями зразка встановлено, що розчин містить у своєму складі у т.ч. спирт етиловий (в основі), та у відповідності до норм Закону України «Про Єдиний митний тариф» при ввезенні на митну територію України обкладається ставками акцизного збору.
Таким чином, громадянином подано до митного оформлення як підставу для переміщення вантажу документи, що містять неправдиві відомості щодо складу та найменування товару, та тим самим вчинено дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
За ознаками порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, складено протокол. Остаточну вартість вилученої рідини загальною кількістю 22 400 літрів буде встановлено після проведення додаткової експертизи.