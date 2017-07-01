Чернівецька громада отримала понад півмільйона гривень збору за паркування

Упродовж першого півріччя цього року до бюджету Чернівців надійшло 545,6 тис. грн. збору за місця для паркування транспортних засобів, в тому числі від платників збору – юридичних осіб – 324,9 тис. грн., від суб’єктів господарювання – фізосіб – 220,8 тис. грн. Це на 42,8 тис. грн. перевищує минулорічні надходження. Про це повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
У Чернівцях діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках провадять 10 платників збору за паркування (в т.ч. 5 юридичних осіб та 5 підприємців – фізичних осіб). Відповідно до вимог Податкового кодексу ці суб’єкти господарювання є платниками збору за місця для паркування транспортних засобів.
Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної або міської ради про встановлення збору.
У Чернівцях збір за місця для паркування транспортних засобів, обраховуються з 01.01.2017 року по 26.02.2017 року, за ставками, передбаченими рішенням міської ради від 25.06.2015 р. №1635, зі змінами від 28.01.2016 року №80, із застосуванням коефіцієнту 0,5, а з 27.02.2017 року за ставками, передбаченими рішенням Чернівецької міської ради від 09.02.2017 року №581 «Про внесення змін до рішення міської ради VI скликання від 25.06.2015 р. №1635 та рішення міської ради VIІ скликання від 28.01.2016 р. №80 щодо справляння в місті Чернівцях місцевих податків і зборів», - 0,015 відсотка мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної під паркування.