Максим Бурбак:" Перинатальному центру у Чернівцях бути!"

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 19 липня виділив додаткових 5 млн грн на реконструкцію будівель Чернівецького обласного перинатального центру. Окрім виділених з державного бюджету запланованих 43 млн грн, цього року уряд за пропозицією депутатів з Народного Фронту додатково виділив 8 млн грн у червні і 5 млн грн у липні.
Дуже вдячні коаліційному Уряду і Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману за підтримку наших з Миколою Федоруком ініціатив щодо добудови перинатального центру в Чернівцях. Але я вкотре вимагаю ретельної перевірки використання бюджетних коштів починаючи з 2012 року, коли почалась реконструкція цього довгобуду. Щоб жодна народна гривня не була вкрадена, а винні у розкраданні були притягнуті до відповідальності за законом. Особливо це стосується закупівлі медичного обладнання, яке було закуплене в 2013 році, до цього часу не розпаковано, гарантія давно прострочена, а фірма-постачальник зникла!
Чернівецькому перинатальному центру бути!