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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

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У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!

Вчора, 12:49 / Коментарів: 1
У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!


Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.

Два роки не сформований виконком міської ради, не обраний ні секретар виконкому, ні секретар ради. Депутати очолили мера і роблять все, що забажають.
А бажають вони тільки одного - наживи. Рішення, що приймаються, стосуються лишень земельних та майнових питань, де є інтерес тих, хто голосує. Напевне, вони домовляються один з одним, аби якнайбільше встигнути вхопити від міста і від людей землі, майна, грошей. Апетити не зменшуються. А, навпаки, від сесії до сесії зростають. Придумують якісь схеми, проекти, аби тільки викачувати гроші з Чернівців.

Хто з тверезомислячих громадян нашого міста колись міг би придумати тунель під злітною смугою летовища? Та й кому потрібен цей тунель? Звісно ж - нікому! То яким чином минулого року майже 1 млн. гривень було виділено для його проектування? У розумній голові такі проекти не вкладаються. Але, з`ясовується, є ще розумніші за розумних. Це - депутати міської ради і їхні лобісти у виконанні. Вони таки зуміли проголосувати за те, аби взяти 1 млн. грн. на проект, якого не було, нема, не буде і не треба.

Гроші забрані - тунелю не буде! Це я вам даю стовідсоткову гарантію. Якщо таки тунель буде під летовищем за мого життя, я готовий привселюдно з`їсти перед міською радою газету «Час», у якій написав про це.
Я слів на вітер не кидаю.

А тепер до депутатів, котрі голосували за «бендерсько-ковалюківський» проект тунелю. Якщо до вашого кінця (каденції) не почнуться роботи по будівництву тунелю, прошу прокурора області порушити кримінальну справу за обкрадання Чернівців групою осіб з числа депутатів міської ради.
Аби не мали нас за дурнів, кару їм придумати сувору.

Або ще одне супервитрачання міських грошей. Недавно на вулиці Руській від центру до церкви зробили ремонт доріжок за 2 млн. гривень. Про якість нічого говорити. Але тут йдеться про доцільність витрат коштів. Бо після ремонту за кошти ЄС тут будуть проводити каналізаційно-комунікаційні роботи. Тобто цей асфальт за 2 млн. знову ж таки зруйнують.

Так, що це? Свідоме закопування грошей? Відкати? Чи, може, не дай Боже, зумисна шкода Чернівцям, містянам та Україні? За подібні речі не тільки по руках треба давати, а й по голові.

Щосесії у міській раді сидить прокурор. Невже він байдуже спостерігає за тим, як завдають шкоди місту та державі? Сподіваюся, що ні. Всі злочинні голосування, всі «шкурняки» у нього записані, занотовані і тільки чекають часу «Ч», аби вдарити по зловмисниках всією суворістю українських законів.
Депутати зробили для своїх округів привілеї. А для чужих створили нетрі. Є один округ, де міжбудинкові проїзди асфальтуються втретє. Кладуть асфальт на асфальт. Хоча й одного разу було достатньо. Але там проживає багато виборців, котрі раніше голосували за депутата. Тож він їм таким чином «віддячує». Це територія довкола «Золотої шкварочки» на вул. Кармелюка. Натомість сотні вулиць і сотні міжбудинкових проїздів у Чернівцях не асфальтуються і не ремонтуються. Бо від цих будинків немає депутата, який входив би у більшість міської ради.

Подібна ситуація й на території Калічанки. Там депутат Бешлей акумулює міські кошти не тільки у дороги і проїзди, а й у свята типу «Свято Калічанки» і т. д. Тепер він організовує походи пенсіонерів до міськради, аби вони вимагали спеціального рейсу маршрутки від школи №16 до поліклініки на вулиці Шкільній. І їм байдуже, що там курсують кілька маршрутів. Подавай їм особисто. І все! Якщо це станеться, бо депутати завжди голосують так, як Бешлею треба, доведеться обмежити у маршрутках інші вулиці та жителів міста. Бо нічого з нічого не виникає. Аби комусь щось дати, то треба від когось щось забрати. Хоча вихід є!

Сам Бешлей, його колеги по депутатській більшості зовсім не бідні люди. Більше того, вони таки зовсім багаті. (Адже сам депутат міняє автомобілі швидше, ніж збіднілі чернівчани шкарпетки. І при цьому він ніде не працює). Тож міг би за рахунок свого комфортного авта особисто купити бус для Калічанки. І цей бус возив би пенсіонерів від школи до поліклініки. Тоді б люди йому дякували. А тепер нема за що дякувати. Він використовує пенсіонерів для власного піару та наступних виборів.

Нехай у читачів не складається думка, що нібито депутати погані, а мер Каспрук хороший. Нічого подібного. Невинних нині у міськраді нема. Каспрук за такої ситуації вибрав для себе роль битого і ображеного. Мовляв, нічого зробити не можу, депутати не дають працювати. Тому й у місті повний безлад.
Якщо не можеш знайти спільної мови з депутатським корпусом, якщо ти такий нещасний і побитий, то йди геть!
Прийде той, хто зможе дати лад міській господарці і людям.

Так ні, тримається посади, як воші кожуха. А тим часом місто руйнується. Дороги не ремонтуються, будинки лупляться, водоканал на ладан дихає, вулиця Богдана Хмельницького ще не дороблена, а вже знищена.

У місті за такого господарювання скоро почнеться повний колапс і хаос. Коли дійде до бунтів, бо люди уже не витримують цього, то перевибори для нинішніх владників і депутатів будуть вважатися легенькою екскурсією у політику.

Бо може статися гірше. Аби після того, як всіх їх повикидають з вікон мерії, не казали, що я їх не попереджав про дефеністрацію. Попереджав. І не раз. Досі не хочуть прислухатися. Навпаки, заручилися кожен своїм лоббі у парламенті і починають грати в ігри - будуть вибори у Чернівцях, чи не будуть.
Бурбак з Федоруком вже оскому всім чернівчанам набили тим, що активно кричать про перевибори. Але тільки депутатів. Мера - ні. Бо він священний… корова!

З іншого боку, депутат від БПП Оксана Продан з групою «Буковина» категорично проти виборів.

У такій ситуації програє тільки місто і люди. Тому мудрі та порядні чернівчани вже на весь голос волають про перевибори всіх. І це справедливо.
Чому Бурбак, Федорук і Каспрук не хочуть йти на вибори мера? Адже вони впевнені, і соціологи про це їм кажуть, що нема Каспруку альтернативи. І він виграє вибори при будь-яких розкладах. А, може, таки не зовсім впевнені?! Але це їхній біль і їхні проблеми.
Чернівчанам потрібні вибори. Інакше буде бунт!

Петро Кобевко

Від редакції: з розумною думкою щодо повного перезавантаження влади у Чернівцях недавно погодилися всі депутати бюджетного комітету ВРУ, які у місті проводили виїзні засідання. А наш земляк Сергій Рудик наголосив, що парламентарів прагнуть схилити до думки про доброго мера і поганих депутатів. Але це не так. Невинних нема. Тому у відставку підуть і одні, і інші.
Для депутата Сергія Лещенка, який також днями відвідав Чернівці, також нема альтернативи перевиборам у Чернівцях.
- На вибори підуть всі: і депутати, і мер, - сказав Сергій Лещенко.
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Вчора, 15:29 - Сара Кулуарна з написав(ла): в матеріалі
"...Аби комусь щось дати, то треба від когось щось забрати...", глибока думка від експерта. Судячи з того, що Петро несподівано погнав на Бурбака, той забрав в нього пайку. А кому ж тоді додав Зарайському, Чорнею, Загайському .......? Але точно не Пелеху, цей дундук готовий працювати на нього задарма.
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