Двоє буковинців втопилися під час відпочинку

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Новини
11:31
21 липня

В Чернівецькій ОДПІ – тиждень СМ КОР

11:30
21 липня

Як внести зміни до Повідомлення про прийняття працівника на роботу

11:29
21 липня

Як подати Пояснення та копії документів при зупиненні реєстрації податкової накладної в ЄРПН

11:11
21 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 20 липня 2017 року

11:07
21 липня

5 депутатів Корманської сільради притягнуть до відповідальності за корупцію

10:47
21 липня

У Чернівецькій області 126 аптек беруть участь у програмі "Доступні ліки"

10:42
21 липня

На Сторожинеччині знищено ручну гранату часів Другої світової війни

11:40
20 липня

На Буковині безробітних зменшилося

11:37
20 липня

Платник податків застосовує РРО незалежно від асортименту товарів

11:35
20 липня

За неподання податкового розрахунку за формою N 1ДФ - штраф

11:19
20 липня

Прозвітуйте до податкової про співпрацю з підприємцями

09:00
20 липня

Комунальні некомерційні підприємства можуть мати неприбутковий статус

08:59
20 липня

За спеціальне використання води чернівецькі платники сплатили понад 1,4 млн. грн.

08:43
20 липня

Частина Чернівців сьогодні без води

08:40
20 липня

Як школярам із Донбасу вступити до українських вишів без ЗНО?

08:38
20 липня

Про обтяженнярухомого майна можна буде дізнатися через інтернет

08:37
20 липня

Під час проведення АТО будуть створені друковані ЗМІ Міноборони

08:36
20 липня

Пенсії та грошову допомогу в Україні виплачуватимуть за місцем проживання, а не пропискою

08:31
20 липня

На Буковині знову ДТП з потерпілими

10:49
19 липня

Оновлено порядок інформування про порушення застосування податкової соціальної пільги

10:48
19 липня

Алгоритм дій у разі зупинення реєстрації податкової накладної

10:47
19 липня

Цьогоріч власний податковий номер отримали більше 5 тисяч чернівчан

10:15
19 липня

Власники нерухомості у Чернівцях сплатили до бюджету 4,6 млн. грн.

10:14
19 липня

Які податкові накладні не блокуються

10:13
19 липня

Персональна знижка на товар – додаткове благо

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України Насірова Голова ДФС Чернівецької області Сеничак виграв усі суди у голови ДФС України НасіроваВже більше року тривають суди за позовом голови ГУ ДФС у Чернівецькій області Михайла Сеничака до голови ДФС України Романа Насірова
Минулого року, 13 травня, у п`ятницю Насіров звільнив Сеничака з посади з формулюванням «за порушення присяги державного службовця України».
Ні Сеничак, ні його адвокати, ні його колеги, ні журналісти вже більше року ніяк не второпають де, коли і як «порушив присягу» Михайло Ярославович.
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Що, Де, Коли
21 липня о 11:00
у Хотинському Будинку школяра (вул. Незалежності, 42. м. Хотин) відбудуться панельні дискусії на теми: «Місцеві громади проти пластикового забруднення» та «Енергетична стратегія України та майбутнє р. Дністер».
У дискусії візьмуть участь представники місцевої влади, громадські діячі, екологи та вчені.


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Двоє буковинців втопилися під час відпочинку

Вчора, 12:37 / Коментарів: 0
Двоє буковинців втопилися під час відпочинку20 липня о 20:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Цурень Герцаївського району під час відпочинку на річці Прут зник безвісти 21-річний житель села Маморниця Вама Герцаївського району. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

Хлопець відпочивав із друзями біля водойми і вирішив скупатися. Оскільки глибина Прута у тому місці, де перебували відпочивальники, невелика, юнак річкою перейшов на інший берег, щоб поплавати там, де глибше.

На іншому березі хлопець випадково посковзнувся і зник під водою. Для пошуку буковинця на місце події направили рятувальників, котрі того ж дня обійшли берег річки, однак хлопця не знайшли. Тому було прийнято рішення 21 липня залучити до пошукових робіт фахівців Групи водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС. Водолази обстежили дно річки та о 9:30 підняли тіло хлопця на берег.

Ще один нещасний випадок внаслідок необережного поводження на воді стався у селі Анадоли Хотинського району. 20 липня на річці Дністер там із компанією відпочивав житель цього ж села, 1959 року народження. Люди не помітили, коли чоловік зник, тому одразу не зрозуміли, чи зайшов він у воду, чи взагалі пішов додому. Вранці 21 липня його тіло виявили місцеві мешканці на мілині у річці та витягнули на берег.

Тіла двох загиблих направили на судову-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті.

З метою запобігання нещасним випадкам на воді, Управління ДСНС України у Чернівецькій області застерігає громадян: відпочивайте тільки у спеціально визначених місцях, де є облаштовані рятувальні пости та чергують рятувальники, котрі зможуть допомогти вам у разі небезпеки. Ніколи не заходьте у воду у стані алкогольного сп’яніння, не відпливайте далеко від берега та не дозволяйте дітям самостійно заходи у воду. Дотримуйтесь правил безпеки під час відпочинку на водоймах!

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