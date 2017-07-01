Двоє буковинців втопилися під час відпочинку

20 липня о 20:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Цурень Герцаївського району під час відпочинку на річці Прут зник безвісти 21-річний житель села Маморниця Вама Герцаївського району. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Хлопець відпочивав із друзями біля водойми і вирішив скупатися. Оскільки глибина Прута у тому місці, де перебували відпочивальники, невелика, юнак річкою перейшов на інший берег, щоб поплавати там, де глибше.
На іншому березі хлопець випадково посковзнувся і зник під водою. Для пошуку буковинця на місце події направили рятувальників, котрі того ж дня обійшли берег річки, однак хлопця не знайшли. Тому було прийнято рішення 21 липня залучити до пошукових робіт фахівців Групи водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС. Водолази обстежили дно річки та о 9:30 підняли тіло хлопця на берег.
Ще один нещасний випадок внаслідок необережного поводження на воді стався у селі Анадоли Хотинського району. 20 липня на річці Дністер там із компанією відпочивав житель цього ж села, 1959 року народження. Люди не помітили, коли чоловік зник, тому одразу не зрозуміли, чи зайшов він у воду, чи взагалі пішов додому. Вранці 21 липня його тіло виявили місцеві мешканці на мілині у річці та витягнули на берег.
Тіла двох загиблих направили на судову-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті. З метою запобігання нещасним випадкам на воді, Управління ДСНС України у Чернівецькій області застерігає громадян: відпочивайте тільки у спеціально визначених місцях, де є облаштовані рятувальні пости та чергують рятувальники, котрі зможуть допомогти вам у разі небезпеки. Ніколи не заходьте у воду у стані алкогольного сп’яніння, не відпливайте далеко від берега та не дозволяйте дітям самостійно заходи у воду. Дотримуйтесь правил безпеки під час відпочинку на водоймах!