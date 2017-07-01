В Чернівецькій ОДПІ – тиждень СМ КОР

З 1 липня повноцінно запрацювала система автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних та розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків (СМ КОР), яка була запроваджена ще з квітня 2017 року. Утім, період з 01.04.2017 р. по 01.07.2017 р. був перехідним. Cистема працювала у тестовому режимі, тобто з певними послабленнями, - під час виявлення невідповідності процедура, визначена п.201.16 ПКУ, здійснювалась без фактичного зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі.



Для кращої поінформованності платників про СМ КОР за ініціативи начальника Чернівецької ОДПІ Миколи Загарюка, в Чернівецькій ОДПІ з 24 по 28 липня буде проведено тематичний інформаційний тиждень.



- Система працює таким чином, щоб реагувати, попереджуючи зловживання недобросовісних платників податків. Вона не лише бачить потенційні порушення, а й унеможливлює безпідставне формування податкового кредиту, навіть до моменту подання податкової декларації з ПДВ. Тобто система ризиків спрацьовує вже на стадії реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування.



Це, в першу чергу, стосується тих, хто ще досі будує схеми ухилення від оподаткування, так званий «пересорт», або зустрічні транзити, коли відсутня покупка певного товару при його фактичній реалізації.



Водночас, за критеріями ризику дійсно було призупинено реєстрацію певних податкових накладних платників реального сектору економіки. Для вирішення цієї проблеми також закладений алгоритм. Зокрема, подача додаткової інформації у вигляді технологічної карти платника знімає проблеми платників реального сектору.



Ми докладемо максимум зусиль, аби допомогти бізнесу з реального сектору економіки, який зіткнувся з технічними проблемами. Саме цій категорії платників ми хочемо надати всю можливу консультаційну та практичну допомогу,- підкреслив начальник Чернівецької ОДПІ.



Під час тижня «СМ КОР» платники зможуть в телефонному режимі та особисто вирішити з фахівцями Чернівецької ОДПІ усі свої проблемні питання, отримати фахову консультацію та практичну допомогу, а також надати пропозиції щодо критеріїв, за якими спрацьовує система призупинення.



Номери телефонів: 54-60-15; 54-60-00; 54-56-41.

Адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А., каб.229, 225.



Сподіваємося, що тиждень «СМ КОР» допоможе платникам отримати відповіді на запитання та стане практичним дороговказом для платників податку на додану вартість.





